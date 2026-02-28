menu
Tahukah Anda Makna Pemberian 1 Lidah, 1 Mulut, dan 2 Kuping?

Pengunjung membaca buku di Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin, Jakarta, sambil menunggu waktu berbuka puasa, Kamis (26/2). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - BANYAK mendengar lebih bagus ketimbang banyak bicara.

Itu kata Ustaz Khalid Basalamah saat membahas salah satu hadis soal perintah menjaga lisan saat berpuasa.

"Allah memberikan satu mulut, satu lidah, dan dua kuping agar lebih banyak mendengar daripada berbicara."

Lidah akan menjadi anggota tubuh yang paling berbahaya, ketimbang tangan, kaki, hingga alat kemaluan.

"Muslim yang sedang berpuasa sangat dianjurkan untuk menjaga lisan guna menjaga kualitas ibadahnya."

"Mari jadikan momentum puasa (Ramadan) ini untuk memperbaiki adab dan lisan." (ig/jpnn)

Jika puasa kamu menghadapi gangguan, maka Islam sudah punya semua tuntunan sikap yang tegas dan santun.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

