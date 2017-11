Tahukah Anda Mengapa Keringat Terasa Asin?

jpnn.com, JAKARTA - Setelah melakukan aktifitas olahraga atau sedang merasakan suhu udara yang panas, tubuh tentu akan mengeluarkan cukup banyak keringat.

Jika keringat ini sangat banyak hingga menetes ke mulut, maka kita pun bisa merasakan sensasi asin.

Di dalam keringat ini memang terdapat natrium dan sodium, kandungan yang bisa kita temui pada garam dan membuatnya terasa asin.

"Berkeringat biasanya disebabkan oleh suhu dan kelembaban udara," kata pendiri podcast All About Fitness, Diego McCoy, seperti dilansir laman Furthermore Equinox, Kamis (2/11).

"Iklim yang lebih lembab akan mengurangi sedikit garam pada kulit karena kulit tetap lembab lebih lama, sementara iklim yang lebih kering akan meninggalkan lebih banyak garam pada kulit karena keringat akan menguap dengan cepat," jelas McCoy.

Berikut ini beberapa penjelasan mengapa keringat terasa asin.

1. Anda adalah apa yang Anda makan dan apa yang Anda makan adalah apa yang menyebabkan Anda berkeringat.

Jika Anda telah mengonsumsi makanan dengan kandungan garam yang lebih tinggi (seperti beberapa daging deli atau jus sayuran), Anda akan memiliki lebih banyak sodium di tubuh Anda dan oleh karena itu lebih banyak natrium dilepaskan dalam keringat Anda saat berolahraga.