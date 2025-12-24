Tahukah Anda Perbedaan Pemanas Tembakau IQOS ILUMA i, ILUMA i Prime, dan ILUMA i ONE?

jpnn.com, JAKARTA - Perangkat pemanas tembakau IQOS kini mengeluarkan seri terbaru ILUMA i yang memiliki fitur yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. Seri IQOS ILUMA i terdiri dari tiga perangkat, yaitu ILUMA i ONE, ILUMA i, dan ILUMA i Prime.

Dilengkapi dengan teknologi SMARTCORE INDUCTION SYSTEM, ketika perangkat ILUMA i memanaskan batang tembakau TEREA bukan membakarnya sehingga tidak menghasilkan asap, tetapi uap (aerosol), tanpa abu, dan menghasilkan lebih sedikit bau yang mengganggu.

ILUMA i menghasilkan 95% lebih rendah tingkat zat kimia berbahaya dibandingkan dengan asap rokok. Informasi penting: Bukan berarti 95% pengurangan risiko. IQOS ILUMA i tidak bebas risiko

“95% lebih rendah” merepresentasikan pengurangan tingkat rata-rata kadar 9 zat kimia berbahaya yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia untuk dikurangi dalam asap rokok, yang tidak termasuk nikotin. Informasi Penting lainnya kunjungi IQOS.com.

Berbeda dari generasi sebelumnya, ketiga perangkat pemanas tembakau IQOS ini memiliki teknologi dan fitur terbaru yang belum pernah ada dari seri IQOS ILUMA seperti FlexPuff, FlexBattery, Pause Mode, dan Touch Screen untuk pengalaman tembakau yang lebih fleksibel dan menyesuaikan ritme penggunaan Anda.

Baca artikel ini selengkapnya untuk mempelajari perbedaan ILUMA i ONE, ILUMA i, dan ILUMA i Prime.

ILUMA i ONE

ILUMA i ONE hadir sebagai pilihan bagi pengguna nikotin dewasa yang menyukai hal-hal praktis dan mudah dibawa untuk bepergian. Perangkat ILUMA i ONE memiliki desain all-in-one device yang menggabungkan Holder dan Pocket Charger menjadi satu perangkat saja.

Dalam kondisi daya baterai terisi penuh, ILUMA i ONE dapat digunaan hingga 20 penggunaan berturut-turut. Satu pengalaman tembakau dapat menghasilkan 14 hingga 18 isapan dengan fitur FlexPuff yang menambahkan 4 puff tambahan,