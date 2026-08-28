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Tahun Ajaran Baru, Lalamove Catat Kenaikan Permintaan Pindahan di Kota Pelajar

Tahun Ajaran Baru, Lalamove Catat Kenaikan Permintaan Pindahan di Kota Pelajar
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Layanan Lalamove. Foto: Dok. Lalamove

jpnn.com, JAKARTA - Lalamove mencatat peningkatan kebutuhan layanan pengiriman untuk keperluan pindahan di sejumlah kota pendidikan Indonesia seiring dimulainya tahun ajaran baru dan rangkaian orientasi mahasiswa.

Malang, Yogyakarta, dan Semarang mencatat rekor jumlah order tertinggi sepanjang layanan Lalamove beroperasi di masing-masing kota pada periode akhir Juli hingga awal Agustus 2026.

?Peningkatan ini sejalan dengan mobilitas mahasiswa, terutama mahasiswa baru, yang mulai berpindah ke kos, asrama, maupun tempat tinggal sewa di kota tujuan pendidikan.

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Perpindahan tersebut turut mendorong kebutuhan akan layanan pengiriman yang mampu mengangkut berbagai barang personal secara praktis, terjangkau, dan fleksibel.

?Di Malang, rekor order terjadi pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026, dengan pertumbuhan order selesai sebesar 31,9% secara bulanan.

Merjosari dan Dinoyo menjadi dua lokasi tujuan pengantaran teratas, yang dikenal memiliki aktivitas hunian mahasiswa yang tinggi.

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Pick-up bak dan van menjadi jenis kendaraan yang paling banyak digunakan pengguna untuk kebutuhan pindahan.

?Sementara itu, Yogyakarta mencatat rekor order pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 dengan pertumbuhan order selesai mencapai 32,8% secara bulanan.

Lalamove mencatat peningkatan kebutuhan layanan pengiriman untuk keperluan pindahan di sejumlah kota pendidikan Indonesia seiring...

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