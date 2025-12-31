menu
Tahun Baru 2026: Buka Tutup Jalan di Asia Afrika Bandung, Warga Tumpah Ruah
Polisi memberlakukan buka tutup jalan di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, jelang pergantian tahun, Rabu (31/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kawasan heritage di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, disesaki oleh ribuan masyarakat yang hendak merayakan pergantian tahun.

Di sana, ada banyak panggung hiburan seperti pertunjukan musik dan juga atraksi cosplay hantu.

Kepadatan Asia Afrika jelang tahun baru itu juga semakin ramai dengan kendaraan roda dua dan empat yang melintasi kawasan tersebut.

Terlebih, pada malam tahun baru ini, polisi tidak melakukan penutupan total di kawasan tersebut. Rekayasa lalu lintas baru akan dijalankan apabila arus lalin terhambat.

Pantauan reporter JPNN.com di lokasi, pada pukul 21.30 WIB sempat dilakukan buka tutup di Jalan Asia Afrika. Kendaraan yang hendak ke sana, diminta lurus ke arah Jalan Lengkong.

Adapun kemacetan yang cukup panjang mulai terjadi dari Jalan Lembong hingga Asia Afrika. Jalan Naripan yang biasanya dua arah pun dibuat satu arah.

30 menit kemudian, Jalan Asia Afrika kembali dibuka untuk kendaraan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama Forkopimda pun berkeliling meninjau keramaian jelang akhir tahun.

