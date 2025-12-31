menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Komputer » Tahun Depan, Asus Bakal Naikkan Harga Perangkatnya

Tahun Depan, Asus Bakal Naikkan Harga Perangkatnya

Tahun Depan, Asus Bakal Naikkan Harga Perangkatnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Asus mengumumkan akan melakukan penyesuaian harga pada sejumlah perangkatnya di segmen consumer pada 2026. ilustrasi. Foto: dok ASUS

jpnn.com, JAKARTA - Asus mengumumkan akan melakukan penyesuaian harga pada sejumlah perangkatnya di segmen consumer pada 2026.

Langkah itu dilakukan karena sejumlah komponen global seperti RAM mengalami kenaikan harga.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Country Commercial Product Marketing ASUS Indonesia Aldy Ramadiansyah di Jakarta pada Selasa (30/12).

Baca Juga:

“Pasti, kalau naik (harga) pasti. Kalau consumer pasti naik, karena mereka sudah tidak bisa subsidi silang,” ujar Aldy.

Manajemen ASUS Indonesia menyebutkan pihaknya saat ini masih menunggu persetujuan dari kantor pusat terkait pengumuman resmi kenaikan harga tersebut.

Meski demikian, secara internal Asus sudah menyiapkan skema penyesuaian harga.

Baca Juga:

“Sekarang kami masih menunggu dan meminta saran ke ASUS pusat terkait penyesuaian harga. Kami juga sudah siap membuat announcement (pengumuman), sekarang masih menunggu persetujuan dari pusat, karena merek-merek lain sudah melakukan announcement harga berubah.” kata Aldy.

Mengenai besaran kenaikan harga produk ASUS, mulai dari ponsel hingga laptop, belum dapat dipastikan.

Asus mengumumkan akan melakukan penyesuaian harga pada sejumlah perangkatnya di segmen consumer pada 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI