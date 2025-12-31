Tahun Depan, Asus Bakal Naikkan Harga Perangkatnya

jpnn.com, JAKARTA - Asus mengumumkan akan melakukan penyesuaian harga pada sejumlah perangkatnya di segmen consumer pada 2026.

Langkah itu dilakukan karena sejumlah komponen global seperti RAM mengalami kenaikan harga.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Country Commercial Product Marketing ASUS Indonesia Aldy Ramadiansyah di Jakarta pada Selasa (30/12).

“Pasti, kalau naik (harga) pasti. Kalau consumer pasti naik, karena mereka sudah tidak bisa subsidi silang,” ujar Aldy.

Manajemen ASUS Indonesia menyebutkan pihaknya saat ini masih menunggu persetujuan dari kantor pusat terkait pengumuman resmi kenaikan harga tersebut.

Meski demikian, secara internal Asus sudah menyiapkan skema penyesuaian harga.

“Sekarang kami masih menunggu dan meminta saran ke ASUS pusat terkait penyesuaian harga. Kami juga sudah siap membuat announcement (pengumuman), sekarang masih menunggu persetujuan dari pusat, karena merek-merek lain sudah melakukan announcement harga berubah.” kata Aldy.

Mengenai besaran kenaikan harga produk ASUS, mulai dari ponsel hingga laptop, belum dapat dipastikan.