jpnn.com - JAKARTA - Tahun depan hanya ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK daerah (PPPKD). Itu imbas kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan per 1 Januari 2027.

Menurut Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani, untuk guru-guru di bawah Kemendikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag) peralihan PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu serentak 1 Januari 2027.

Secara otomatis para guru PPPK penuh waktu ini pun langsung di bawah Kemendikdasmen, bukan daerah lagi.

Konsekuensinya, Kemendikdasmen yang mengatur distribusi guru PPPK penuh waktu ini. Artinya, Kemendikdasmen akan mengatur ulang penempatan guru-guru ini sesuai kebutuhan.

Namun, Dirjen Nunuk menegaskan penempatan guru-guru ini berusaha didekatkan dengan tempat tinggalnya.

Bagi yang tempat mengajarnya sudah dekat lokasi rumah dan sekolahnya kekurangan guru aparatur sipil negara (ASN), maka tidak ada pemindahan penempatan lagi.

Tercatat 242.482 guru PPPK paruh waktu yang akan menerima SK PPPK penuh waktu dari Kemendikdasmen per 1 Januari 2027.

"Jadi, tidak semua guru PPPK paruh waktu yang mengajar di tempatnya sekarang akan mengajar di situ lagi ketika sudah menerima SK PPPK dari Kemendikdasmen. Ada yang ditempatkan di sekolah lain dalam satu wilayah kewenangan sama, tentunya memperhatikan kedekatan lokasi rumah gurunya," tutur Dirjen Nunuk, Sabtu (21/11/2026).