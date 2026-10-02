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Tahun Depan, Pekerja dengan Gaji Di bawah Rp10 Juta Bebas Pajak Penghasilan

Tahun Depan, Pekerja dengan Gaji Di bawah Rp10 Juta Bebas Pajak Penghasilan
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Warga melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan memperluas insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah (Pph DTP) pada 2027.

Pemerintah akan melanjutkan kebijakan bebas Pajak PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta pada tahun depan.

Berbeda dengan tahun ini, Airlangga mengungkapkan insentif tersebut akan menyasar sekitar 7,5 juta pekerja di semua sektor.

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"Kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan pariwisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, baru-baru ini.

Selain insentif tersebut, pemerintah juga mewacanakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mempertimbangkan perkembangan angka inflasi. 

Pembahasan mengenai besaran PTKP tersebut dilakukan bersama Menteri Keuangan untuk menentukan penyesuaian yang diperlukan.

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Dalam aspek perlindungan pekerja, kebijakan bagi pekerja bukan penerima upah terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) juga akan dilanjutkan pada 2027, termasuk besaran diskon yang diberikan pada tahun ini.

Sementara itu, pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan selama enam bulan akan disesuaikan berdasarkan tingkat penghasilan pekerja. (rom/jpnn)


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Pemerintah akan melanjutkan kebijakan bebas Pajak PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta pada tahun depan.


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah

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