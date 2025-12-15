Tahun Depan QJMotor Menyiapkan Beberapa Motor Baru Bertransmisi AMT

jpnn.com, JAKARTA - QJMotor tak ingin berhenti membuat kejutan di Indonesia. Setelah mencatat performa penjualan yang dinilai memuaskan sepanjang 2025, sejak debut pada Februari lalu. Pabrikan motor asal Tiongkok itu sudah menyiapkan langkah agresif untuk tahun depan.

VP Branding & Marketing Communication PT QJMotor Industry Indonesia, Budi Kurniawan, mengungkapkan bahwa QJMotor akan menghadirkan empat model baru pada 2026.

Model-model tersebut akan bermain di segmen yang tengah naik daun.

Dari empat model anyar tersebut, dua di antaranya dipastikan mengisi segmen motor adventure dan sport fairing.

“Tahun depan kami juga akan membawa model-model baru QJMotor ke Indonesia. Dua model di antaranya sport fairing dan adventure,” ujar Budi di Jakarta, Senin (15/12).

Langkah itu sekaligus mempertegas keseriusan QJMotor dalam memperluas portofolio produknya di luar segmen cruiser yang selama ini menjadi tulang punggung penjualan.

Tak hanya soal model baru, QJMotor juga menyiapkan strategi berbeda lewat penguatan teknologi transmisi otomatis jenis AMT (Automated Manual Transmission).

Menariknya, pendekatan itu tidak diarahkan ke skuter matik, melainkan ke bentuk motor yang lebih “berkarakter”.