Tahun Ini, OpenAI Bersiap Merilis Perangkat Keras Pertamanya
jpnn.com - OpenAI bersiap melangkah lebih jauh dari sekadar pengembang perangkat lunak kecerdasan buatan.
OpenAI akan mengumumkan perangkat keras (gadget) pertamanya pada paruh kedua 2026.
Namun, hingga kini jenis produk yang disiapkan masih dirahasiakan.
Minat OpenAI pada ranah perangkat keras mulai mencuat sejak mengakuisisi perusahaan rintisan io pada 2025.
Startup tersebut didirikan oleh Jony Ive, mantan kepala desain Apple yang berada di balik berbagai produk ikonik, termasuk iPhone.
Sejak saat itu, spekulasi mengenai arah pengembangan perangkat OpenAI kian menguat.
Kepala Urusan Global OpenAI, Chris Lehane, dalam panel yang digelar Axios di Davos menyatakan bahwa perusahaan berada di jalur yang tepat untuk memperkenalkan perangkat pertamanya pada 2026.
Sementara itu, CEO OpenAI Sam Altman sebelumnya memberi petunjuk bahwa produk tersebut dirancang lebih “tenang dan damai” dibandingkan ponsel pintar seperti iPhone.
OpenAI bersiap melangkah lebih jauh dari sekadar pengembang perangkat lunak kecerdasan buatan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ChatGPT Bakal Dipasangi Iklan, Termasuk yang Berlangganan
- Xiaomi Indonesia Beri Kejutan di Akhir Tahun
- Gegara Kebijakan Baru Soal Chatbot AI di WhatsApp, Meta Dipantau Komisi Eropa
- Telkomsel & OpenAI Berkolaborasi, Meluncurkan ChatGPT GO, Harga Mulai Rp 50 Ribu
- OpenAI Siapkan Komposer Virtual: Musik Kini Bisa Dibuat Hanya dengan Teks
- Makanan Cepat Saji dan Penggunaan Gadget Berlebihan Ternyata Bisa Memicu Diabetes