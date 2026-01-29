Tahun Ini Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Dimulai Bertahap, Alhamdulillah
jpnn.com, JAKARTA - Tahun ini pengangkatan PPPK paruh waktu ke full time dimulai secara bertahap.
Instansi pusat dan daerah pun sudah ada yang mengajukan usulan kebutuhan PPPK full time.
"Alhamdulillah ada kabar baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) soal peningkatan status PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu," kata Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN, Kamis (29/1/2026).
Faisol mengungkapkan telah bertemu pejabat KemenPAN-RB hari ini.
Hasil audiensi salah satunya kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu ke penuh waktu yang dimulai tahun ini.
Menurut Faisol, sesuai informasi KemenPAN-RB, sudah ada daerah yang mengajukan kebutuhan PPPK penuh waktu.
Nantinya pengangkatan PPPK penuh waktu ini dilakukan bertahap.
"Jadi, dimulai dari hasil seleksi PPPK 2024 tahap pertama, lalu, tahap kedua," kata Faisol.
