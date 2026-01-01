jpnn.com - Hari ini kita memasuki tahun pertaruhan. Tinggal tahun ini tersedia kesempatan untuk mengejar banyak ketinggalan.

Tahun depan sudah mulai masuk tahun politik. Masuk siklus politik baru. Tahun lalu masih disebut tahun politik –sisa-sisa siklus lama.

Ilustrasi upaya Reformasi Polri di 2026.-Dibuat dengan AI-

Selama setahun kemarin energi habis untuk melakukan bagi-bagi kekuasaan: yang lama masih harus dapat apa, yang baru harus mulai dapat apa.

Tahun depan segala langkah sudah akan sangat dipenuhi perhitungan politik.

Berarti harapan untuk mulai bisa menerapkan prinsip meritokrasi di negeri ini lenyap lagi. Tidak ada harapan sama sekali. Tidak ada lagi ruang untuk memulai melakukannya –seberapa sadar pun kita bahwa itulah kunci kemajuan negara: seperti sudah dibuktikan di Tiongkok.

Satu-satunya harapan yang masih tersisa adalah: reformasi Polri. Sebenarnya ini tidak adil bagi Polri. Seolah Polri-lah yang dianggap paling rusak, sehingga perlu yang pertama direformasi.

Tetapi memang sulit kalau harus mereformasi sekaligus semua sektor yang rusak. Itu namanya revolusi. revolusi biasanya hanya bisa dilakukan oleh level kolonel.