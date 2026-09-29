Tailan Amankan Tiket Final ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Jadi Lawan?

jpnn.com - Tailan menjadi tim pertama yang memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026.

Kepastian itu didapat setelah skuad Gajah Perang menaklukkan Vietnam dengan skor 2-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (29/9/2026).

Hasil tersebut membuat Tailan mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Jumlah itu tidak mungkin lagi digeser dari posisi teratas Grup B.

Dua gol Tailan lahir pada masing-masing babak melalui aksi Sarach Yooyen pada menit ke-10 dan Chaiyaphon Otton (90+2')

Sebelumnya, Tailan juga tampil meyakinkan saat mengawali turnamen dengan kemenangan telak 4-0 atas Pakistan.

Tailan Tinggal Menunggu Lawan

Menariknya, posisi Tailan tetap aman meski pada laga terakhir nanti mereka kalah dari Filipina.

Secara matematis, Vietnam masih bisa menyamai perolehan enam poin jika mengalahkan Pakistan. Namun, Tailan tetap berada di posisi pertama karena memiliki keunggulan dalam catatan head to head.

Dengan demikian, pertandingan terakhir Grup B tidak lagi menentukan posisi Tailan di puncak klasemen.