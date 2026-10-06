Tailan Gagal Juara, Anthony Hudson Bongkar Kekuatan Timnas Indonesia
jpnn.com - Kekalahan menyakitkan di final FIFA ASEAN Cup 2026 tidak membuat pelatih Timnas Tailan Anthony Hudson mencari kambing hitam.
Sebaliknya, pelatih asal Inggris itu memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia yang sukses mengangkat trofi di hadapan puluhan ribu suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
Tailan harus merelakan gelar juara setelah takluk dari Timnas Indonesia melalui drama adu penalti pada laga final, Senin (5/10/2026).
Hudson menegaskan kegagalan tersebut bukan alasan untuk menyalahkan pemainnya. Menurut dia, para pemain Tailan sudah memberikan seluruh kemampuan setelah melewati pertandingan yang berlangsung dalam situasi sulit.
"Saya tidak melihat ada kesalahan yang harus disalahkan. Para pemain sudah memberikan segalanya di lapangan," ujar Hudson dalam konferensi pers seusai pertandingan.
Menurut Hudson, adu penalti juga memiliki unsur keberuntungan yang sulit diprediksi. Karena itu, dia memilih menerima hasil pertandingan tersebut.
"Ketika masuk ke babak adu penalti, situasi menjadi seperti undian, dan itulah bagian dari sepak bola," lanjutnya.
Tailan sebenarnya mampu memberikan tekanan kepada Indonesia. Pertandingan berlangsung sengit hingga kedua tim bermain imbang 2-2 pada waktu normal dan babak tambahan sebelum pemenang ditentukan melalui adu penalti.
Pelatih Timnas Tailan Anthony Hudson mengakui kekuatan Timnas Indonesia semakin kuat. Dia menerima timnya gagal merebut juara FIFA ASEAN Cup 2026.
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