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Tailan, Jepang, Cina, dan Iran Tembus 8 Besar Kejuaraan Voli Putri Asia 2026, Indonesia?

Tailan, Jepang, Cina, dan Iran Tembus 8 Besar Kejuaraan Voli Putri Asia 2026, Indonesia?
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Tailan vs Indonesia di penyisihan Pul B Kejuaraan Voli Putri Asia 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - TIANJIN - Iran menjadi tim keempat yang memastikan diri lulus ke perempat final Kejuaraan Voli Putri Asia 2026 atau 2026 Asian Women's Volleyball Continental Championship yang digelar di Tianjin, China.

Sebelumnya, trio raksasa voli putri Asia, yakni Jepang, China, dan Tailan sudah memastikan tempat di 8 Besar.

Namun, peringkat dan lawan yang dihadapi di perempat final masih harus menunggu hingga penyisihan grup usai.

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Saat semua laga di seluruh pul (A, B, dan C), selesai Rabu (26/8) malam ini, barulah terlihat kombinasi klasemen akhir.

Peringkat satu hingga ke-8 berhak melakoni perempat final.

Ranking satu ketemu peringkat ke-8, 2 vs 7, 3 vs 6 dan 4 vs 5.

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Saat ini, Timnas Voli Putri Indonesia masih berpeluang menyusul Tailan, China, Jepang, dan China. (vw/jpnn)

Klasemen Sementara Kejuaraan Voli Putri Asia 2026
Tailan, Jepang, Cina, dan Iran Tembus 8 Besar Kejuaraan Voli Putri Asia 2026, Indonesia?volleyballworld

Indonesia masih punya peluang tembus perempat final Kejuaraan Voli Putri Asia 2026. Cek klasemen umum.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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