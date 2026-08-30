Tailan Juara Voli Putri Asia Setelah Memukul China & Jepang

jpnn.com - TIANJIN – Tailan menjadi juara 2026 AVC Women’s Volleyball Continental Championship atau Kejuaraan Voli Putri Asia 2026.

Kemenangan super buat Tailan lantaran itu berarti mereka meraih tiket Olimpiade 2028.

Tailan mempertahankan gelar sebagai Juara Asia.

Kali ini sangat luar biasa karena Tailan juara setelah menang dari tuan rumah China di laga final.

Pada laga di Tianjin, Minggu (30/8) malam itu, Tailan menang 3-2 (25-20, 11-25, 23-25, 25-18, 15-10).

Sebelum memukul China, Tailan mengalahkan Jepang 3-1 di semifinal, juga menghancurkan Korea 3-0 di perempat final.

Kejuaraan Voli Putri Asia 2026 di China ini menjadi spesial karena bertepatan dengan perebutan satu tiket awal ke Olimpiade 2028 dan mencari tiga wakil AFC ke Piala Dunia 2027 (Tailan, China, dan Jepang).

Seluruh negara pun menurunkan kekuatan terbaiknya, dan Tailan pun menjadi tim terakhir yang bersukaria. (vw/jpnn)