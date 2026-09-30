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Tailan ke Final FIFA ASEAN Cup 2026, Anthony Hudson Sorot Karakter Pemain

Tailan ke Final FIFA ASEAN Cup 2026, Anthony Hudson Sorot Karakter Pemain
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Pelatih Timnas Tailan Anthony Hudson dalam konferensi pers pascalaga melawan Vietnam di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (29/9) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com - Timnas Tailan memastikan langkah ke partai final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0.

Dua gol Gajah Perang dicetak Sarach Yooyen pada menit ke-10 dan Chaiyaphon Otton pada menit ke-90+3.

Kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi Tailan setelah harus menghadapi Vietnam, salah satu tim kuat di Grup B.

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Pelatih Timnas Tailan Anthony Hudson mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang mampu menunjukkan karakter kuat dalam pertandingan tersebut.

Menurut Hudson, performa Tailan memang belum sepenuhnya sesuai dengan permainan yang diinginkannya. Namun, situasi pertandingan membuat para pemain harus menunjukkan mental dan daya juang.

"Terima kasih banyak dan selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan malam ini dalam pertandingan yang sangat, sangat sulit," kata Hudson seusai pertandingan, Selasa (29/9/2026) malam.

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"Secara keseluruhan, performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan, tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini," lanjutnya.

Hudson mengakui tekanan psikologis turut memengaruhi permainan Tailan, terutama karena Vietnam merupakan tim yang memiliki rekor tidak terkalahkan dalam 26 pertandingan terakhir.

Pelatih Timnas Tailan memuji karakter pemainnya saat mengalahkan Vietnam dan lolos ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026.

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