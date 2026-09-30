Tailan ke Final FIFA ASEAN Cup, Manuel Bihr Ungkap Target yang Diburu Sejak Awal

jpnn.com - Tailan menjadi tim pertama yang memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Kepastian tersebut diraih setelah Gajah Perang menaklukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga kedua Grup B.

Hasil itu membuat Tailan menyapu bersih dua pertandingan dengan kemenangan. Selain mengoleksi enam poin, Tailan juga tampil produktif dengan mencetak enam gol dan belum sekali pun kebobolan.

Bek Tailan Manuel Bihr menegaskan pencapaian tersebut bukan hasil kebetulan. Sejak awal turnamen, target Tailan memang jelas, yakni membawa tim hingga partai puncak.

"Ini sangat berarti. Ini memang target kami," ujar Bihr di laman FIFA.

Menurut pemain berusia 33 tahun tersebut, timnya tidak ingin sekadar tampil dalam turnamen. Tim Gajah Perang datang dengan ambisi untuk bersaing hingga pertandingan terakhir dan memastikan diri berada di final.

"Ketika memulai sebuah turnamen, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sekarang kami sudah memainkan dua pertandingan dan meraih dua kemenangan. Semuanya berjalan dengan baik," tuturnya.

Kemenangan atas Vietnam sekaligus menunjukkan konsistensi Tailan. Sebelumnya, mereka menghancurkan Pakistan dengan kemenangan telak 4-0.

Saat menghadapi Vietnam, pertahanan Tailan kembali tampil disiplin hingga mampu mencatat clean sheet.