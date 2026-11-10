Taisei Marukawa Masuk TC Timnas Indonesia, John Herdman Punya Rencana Khusus

jpnn.com - Keputusan John Herdman memanggil Taisei Marukawa untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali ternyata memiliki tujuan khusus. Pelatih asal Inggris itu ingin mengenal lebih jauh kemampuan pemain Dewa United tersebut.

Herdman ingin melihat langsung kualitas permainan Marukawa sekaligus menilai kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan baru diSkuad Garuda.

Kepala Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengungkapkan bahwa kehadiran Marukawa dalam TC di Bali merupakan permintaan langsung dari John Herdman.

"Marukawa malam ini (tadi malam) juga akan bergabung dengan Timnas senior untuk melaksanakan TC di Bali," kata Sumardji.

Menurut Sumardji, Herdman tidak hanya ingin mengetahui kemampuan individu Marukawa. Dia juga ingin melihat bagaimana pemain tersebut membangun chemistry dengan rekan-rekan barunya.

Hal itu menjadi salah satu aspek yang ingin diperhatikan Herdman untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi Marukawa jika nantinya memiliki kesempatan memperkuat Timnas Indonesia.

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"John ingin tahu bagaimana Marukawa bermain dan bagaimana menyatukan dirinya bersama-sama di tim supaya chemistry-nya ada," jelas Sumardji.

Meski demikian, Sumardji belum mengungkapkan secara terperinci apakah pemanggilan tersebut berkaitan langsung dengan proses naturalisasi Marukawa atau persiapan menghadapi pertandingan internasional.