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Taisei Marukawa Menuju Timnas Indonesia, Kabar Naturalisasinya Disorot Media Vietnam

Taisei Marukawa Menuju Timnas Indonesia, Kabar Naturalisasinya Disorot Media Vietnam
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Bintang Dewa United Taisei Marukawa. Foto: dewaunited

jpnn.com - Lima tahun bukan waktu yang singkat untuk membangun karier di sepak bola Indonesia. Setelah memperkuat tiga klub di Tanah Air, pemain asal Jepang Taisei Marukawa berpotensi memasuki babak baru dengan mengenakan seragam Timnas Indonesia.

Nama Marukawa kembali menjadi perbincangan setelah kabar proses naturalisasinya mencuat ke publik.

Pemain berusia 29 tahun itu disebut tinggal menunggu dua tahapan lagi untuk menyelesaikan proses perpindahan kewarganegaraan.

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Jika seluruh proses berjalan lancar dan persyaratan untuk membela tim nasional terpenuhi, Marukawa berpeluang menambah kekuatan Skuad Garuda. Kehadirannya juga bisa menjadi pilihan baru bagi pelatih John Herdman, terutama untuk membangun serangan dari sektor sayap.

Bukan tanpa alasan namanya menarik perhatian. Marukawa bukan pemain asing yang baru mencoba peruntungan di kompetisi Indonesia.

Dia telah merasakan berbagai atmosfer pertandingan, mengenal karakter permainan klub-klub lokal, dan membangun reputasi melalui kontribusinya di lapangan.

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Perjalanan Marukawa di Indonesia dimulai pada musim 2021/2022 bersama Persebaya Surabaya. Setelah menimba pengalaman di Jepang, Malta, dan Latvia, ia datang ke Indonesia dan mulai menunjukkan kemampuannya di kompetisi domestik.

Bersama Persebaya, nama Marukawa semakin dikenal. Ia kemudian melanjutkan karier ke PSIS Semarang dan menghabiskan dua musim bersama klub tersebut.

Perjalanan pemain Dewa United Taisei Marukawa menjadi WNI tinggal selangkah lagi. Proses naturalisasi hingga kans memperkuat Timnas Indonesia sampai ke Vietnam.

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