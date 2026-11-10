Taisei Marukawa Punya Mimpi Besar Bersama Timnas Indonesia
jpnn.com - Pemain Dewa United Banten FC Taisei Marukawa ternyata memiliki ambisi besar jika nantinya mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia.
Pesepak bola asal Jepang tersebut berharap proses naturalisasinya berjalan lancar sehingga bisa segera memperoleh status Warga Negara Indonesia (WNI).
Jika kesempatan memperkuat Skuad Garuda datang, dia ingin memberikan kontribusi maksimal untuk membawa Indonesia bersaing di kancah internasional.
"Saya tentu sangat ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Apabila proses menjadi WNI berjalan baik dan saya mendapat panggilan tim nasional, itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya," ucapnya.
Taisei Marukawa Masuk Daftar Panggilan John Herdman
Mantan pemain PSIS Semarang itu diketahui telah tinggal di Indonesia selama lima tahun. Hal tersebut menjadi salah satu dasar proses naturalisasi yang sedang dijalaninya.
Marukawa juga masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia John Herdman untuk mengikuti training camp (TC) di Bali.
Jika nantinya mendapat kesempatan memperkuat Skuad Garuda, Marukawa berharap bisa bermain bersama Egy Maulana Vikri yang saat ini menjadi rekan setimnya di Dewa United.
Kedekatan keduanya membuat Marukawa ingin kembali satu tim dengan Egy, kali ini untuk membela Timnas Indonesia.
Pemain Dewa United Banten FC Taisei Marukawa ternyata memiliki ambisi besar jika nantinya mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- John Herdman Umumkan 22 Pemain Timnas Indonesia, Persib Bandung Cuma Kirim 1 Pemain
- John Herdman Panggil 22 Pemain Timnas Indonesia, Ada 5 Wajah Baru
- 22 Pemain Ikut TC Timnas Indonesia di Bali, Ada Marukawa
- Tak Mau Gagal Lagi, PSSI Gerak Cepat Cari Lawan Timnas Indonesia untuk Maret 2027
- Belum Dilirik Timnas Indonesia, Alta Ballah Masuk Radar Liberia, Ini Kata PSSI
- Lille Lepas 11 Pemain ke Timnas, Nasib Calvin Verdonk Jadi Tanda Tanya