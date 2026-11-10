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Taisei Marukawa Punya Mimpi Besar Bersama Timnas Indonesia

Taisei Marukawa Punya Mimpi Besar Bersama Timnas Indonesia
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Winger Dewa United Taisei Marukawa. Foto: Dewa United.

jpnn.com - Pemain Dewa United Banten FC Taisei Marukawa ternyata memiliki ambisi besar jika nantinya mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia.

Pesepak bola asal Jepang tersebut berharap proses naturalisasinya berjalan lancar sehingga bisa segera memperoleh status Warga Negara Indonesia (WNI).

Jika kesempatan memperkuat Skuad Garuda datang, dia ingin memberikan kontribusi maksimal untuk membawa Indonesia bersaing di kancah internasional.

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"Saya tentu sangat ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Apabila proses menjadi WNI berjalan baik dan saya mendapat panggilan tim nasional, itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya," ucapnya.

Taisei Marukawa Masuk Daftar Panggilan John Herdman

Mantan pemain PSIS Semarang itu diketahui telah tinggal di Indonesia selama lima tahun. Hal tersebut menjadi salah satu dasar proses naturalisasi yang sedang dijalaninya.

Marukawa juga masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia John Herdman untuk mengikuti training camp (TC) di Bali.

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Jika nantinya mendapat kesempatan memperkuat Skuad Garuda, Marukawa berharap bisa bermain bersama Egy Maulana Vikri yang saat ini menjadi rekan setimnya di Dewa United.

Kedekatan keduanya membuat Marukawa ingin kembali satu tim dengan Egy, kali ini untuk membela Timnas Indonesia.

Pemain Dewa United Banten FC Taisei Marukawa ternyata memiliki ambisi besar jika nantinya mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia.

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