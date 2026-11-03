Taisei Marukawa Segera Jadi WNI, Ivar Jenner Bongkar Isi Obrolan Mereka

jpnn.com - Keinginan Taisei Marukawa untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) mendapat sambutan positif dari gelandang Dewa United, Ivar Jenner. Ia mengaku antusias jika rekan setimnya tersebut benar-benar bisa memperkuat Timnas Indonesia.

Jenner mengungkapkan bahwa Marukawa tertarik untuk mengenakan seragam Merah Putih. Baginya, kehadiran winger asal Jepang itu bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda.

"Saya sempat berbicara sedikit dengan Taisei. Dia terbuka untuk membela tim nasional. Baginya, membela Timnas Indonesia merupakan sebuah kehormatan besar," ujar Jenner.

Marukawa sendiri sedang menjalani proses naturalisasi setelah berkarier dan menetap di Indonesia sejak 2021. Jika proses tersebut rampung, pemain kelahiran Higashihiroshima, Jepang, 30 Januari 1997, itu berpeluang memperkuat Timnas Indonesia.

Jenner menilai Marukawa sudah cukup mengenal sepak bola Indonesia. Dia bahkan menyebut Indonesia sudah memiliki tempat tersendiri di hati pemain yang dikenal memiliki kemampuan menyerang tersebut.

"Menurut saya, Indonesia juga sudah menjadi bagian dari hatinya karena dia telah bermain di sini selama lima tahun dan menyukai negara ini," tutur Jenner.

Kedekatan Marukawa dengan Timnas Indonesia juga terlihat dari kebiasaannya menyaksikan pertandingan rekan-rekannya. Jenner menyebut Marukawa kerap mengikuti penampilan dirinya, Rafael Struick, hingga Egy Maulana Vikri saat membela Indonesia.

"Terkadang dia juga menyaksikan pertandingan saya, Rafael, dan Egy ketika membela tim nasional. Karena itu, saya pikir dia juga bersemangat untuk bisa bermain bersama Timnas Indonesia," katanya.