Taisei Marukawa Selangkah Lagi Jadi WNI, John Herdman Penasaran dengan Kualitasnya

jpnn.com - Taisei Marukawa menjadi salah satu pemain yang akan dipanggil John Herdman untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali pekan ini.

Pemain kelahiran 30 Januari 1997 itu saat ini tengah menjalani proses perpindahan kewarganegaraan setelah tinggal selama lima tahun di Indonesia.

Ketua BTN Sumardji menyebut Marukawa sebagai salah satu pemain yang ingin dilihat langsung oleh Herdman.

Pelatih kelahiran 19 Juli 1975 itu tampaknya ingin mengetahui lebih jauh kualitas jebolan Chuo University tersebut, yang tampil konsisten selama berkarier di kompetisi Indonesia.

Publik menilai Marukawa layak mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas Indonesia.

“Marukawa saat sekarang ini memang dipanggil oleh coach John supaya tahu bagaimana Marukawa bermain,” ujar Sumardji.

John Herdman nantinya juga akan melihat proses adaptasi pemain asal Jepang itu ketika berlatih bersama rekan-rekannya di pemusatan latihan.

Hal tersebut tampaknya menjadi salah satu aspek penting yang ingin diperhatikan Herdman. Sebab, skuad Timnas Indonesia dihuni perpaduan pemain diaspora dan lokal.