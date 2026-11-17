jpnn.com - Proses naturalisasi pesepak bola Jepang Taisei Marukawa mendapat dukungan dari rekan senegaranya di Persib Bandung, Gakuto Notsuda.

Setelah lima tahun berkarier di Indonesia, Marukawa akhirnya mengajukan permohonan untuk beralih status kewarganegaraan dari warga negara asing (WNA) menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Di tengah proses tersebut, Marukawa mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali United Training Center di bawah arahan John Herdman.

Sebagai sesama pesepak bola asal Negeri Sakura, Notsuda turut menyampaikan dukungannya kepada Marukawa.

"Ya, dia berasal dari kota kelahiran yang sama, yaitu Hiroshima. Jadi, saya sangat mendukungnya," kata Notsuda di Bandung, Selasa (17/11/2026).

Notsuda mengaku senang karena keputusan Marukawa untuk menjadi WNI didasari keinginannya memajukan sepak bola Indonesia.

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"Mengenai dirinya yang mengambil kewarganegaraan Indonesia dan menjadi pemain Timnas Indonesia, bagi saya yang sedang bermain di sini, saya merasa sangat senang dan benar-benar mendukungnya," lanjutnya.

Notsuda berharap proses naturalisasi rekannya itu berjalan lancar. Dia juga bertekad untuk ikut berkontribusi dalam perkembangan sepak bola Indonesia.