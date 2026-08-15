Taiwan Bidik Wisatawan Indonesia, Perkuat Pasar Muslim Menjelang Libur Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Taiwan kian mengintensifkan promosi pariwisata di Indonesia.

Momentum libur akhir tahun dan Tahun Baru menjadi salah satu periode yang dibidik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Indonesia ke Taiwan. Potensi pasar tersebut cukup besar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perjalanan wisata luar negeri warga Indonesia sepanjang 2025 mencapai 9,16 juta perjalanan. Angka itu menjadi salah satu alasan Taiwan terus memperkuat penetrasi pasar Indonesia.

Director of Economic Division Taipei Economic and Trade Office in Indonesia Frank Lu mengatakan Taiwan Travel Fair tidak hanya menjadi ajang untuk menawarkan produk perjalanan. Interaksi langsung dengan masyarakat Indonesia dinilai penting untuk memperkenalkan Taiwan secara lebih utuh sekaligus mempererat hubungan kedua negara.

”Taiwan Travel Fair bukan hanya platform untuk mempromosikan produk pariwisata, tetapi juga jembatan penting untuk memperkuat hubungan people-to-people antara Taiwan dan Indonesia,” kata Frank.

Karena itu, Taiwan mencoba memperluas daya tariknya di mata wisatawan Indonesia. Selain mengandalkan alam, budaya, dan kuliner, pengembangan pariwisata juga diarahkan pada wisata ramah Muslim, pariwisata berkelanjutan, serta pengalaman lokal.

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Aspek ramah Muslim menjadi salah satu yang terus diperkuat. Taiwan mengembangkan ketersediaan makanan halal, akomodasi ramah Muslim, ruang salat, hingga fasilitas wudu untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim.

Langkah tersebut turut memperkuat posisi Taiwan dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026 yang diterbitkan Mastercard dan CrescentRating. Taiwan menempati peringkat ketiga dunia untuk kategori destinasi non-Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), sejajar dengan Inggris.