Taiwan Gelar Delegasi Produk Industri untuk 3 Negara Termasuk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Director of Taiwan Trade Center Jakarta Tony Lin mengatakan Biro Perdagangan Internasional Kementerian Perekonomian dan Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) menggelar kegiatan bertajuk 'Delegasi Produk Industri Taiwan Tahun 2021 untuk Vietnam, Indonesia, dan Filipina'.

Kegiatan akan digelar secara online selama tiga hari, pada 5-7 Oktober mendatang.

Ketiga negara dipilih setelah menunjukkan pertumbuhan ekonomi luar biasa dalam beberapa tahun terakhir.

“Ada 18 produsen Taiwan akan hadir secara daring untuk membagikan produk teknologi mereka melalui pertemuan online one on one dengan perusahaan Indonesia pada Rabu, 6 Oktober 2021,” ujar Mr. Tony Lin dalam keterangannya, Selasa (5/10).

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2018 mencanangkan program “Making Indonesia 4.0”, menganggap sektor manufaktur sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi masa depan.

Mr Tony juga menyebut Indonesia merupakan pasar dengan jumlah penduduk terbanyak dan ekonomi terbesar di ASEAN, bersama Malaysia, India, Thailand dan Vietnam.

Kelimanya masuk dalam indeks daya saing manufaktur global.

Artinya, Indonesia memiliki potensi untuk pengembangan manufaktur regional di masa depan yang tak terbatas.