Taiwan Leisure Farm Fair 2026 Digelar di Jakarta, Bidik Wisatawan Indonesia Healing

jpnn.com, JAKARTA - Pameran agrowisata Taiwan bertajuk Taiwan Leisure Farm Fair 2026 resmi digelar di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara, pada 22-24 Mei 2026.

Ajang yang memasuki penyelenggaraan tahun kedua itu mengusung tema “Farm Stay, Fun Stay” dengan konsep wisata pedesaan modern yang mengedepankan tren slow travel, healing, dan wisata berbasis alam.

Pameran tersebut diselenggarakan Badan Pengembangan Pedesaan dan Konservasi Tanah dan Air Kementerian Pertanian Taiwan bersama Taiwan Leisure Farm Development Association.

Deputy Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia Trust H. J. Lin mengatakan Indonesia menjadi pasar potensial bagi pengembangan wisata pedesaan Taiwan.

“Indonesia memiliki populasi besar dengan generasi muda yang aktif melakukan perjalanan wisata. Kami melihat tren wisata saat ini mulai bergeser ke arah slow living, deep travel, dan pengalaman yang lebih dekat dengan alam,” kata Trust Lin di Jakarta, Sabtu (23/5).

Menurut dia, Taiwan tidak hanya menawarkan wisata perkotaan, tetapi juga pengalaman menginap di kawasan pedesaan, perkebunan teh, taman bunga, hingga peternakan wisata yang mengedepankan keberlanjutan dan budaya lokal.

“Melalui Taiwan Leisure Farm Fair, kami ingin memperkenalkan sisi lain Taiwan yang lebih hijau, lebih santai, dan cocok untuk wisata keluarga maupun healing,” ujarnya.

Trust Lin menyebut jumlah wisatawan Indonesia yang mengunjungi kawasan agrowisata Taiwan terus meningkat.