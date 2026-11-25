jpnn.com, JAKARTA - Manufacturing Indonesia 2026 akan berlangsung pada 2–5 Desember di Jakarta International Expo (JIExpo).

Lebih dari 30 peserta pameran asal Taiwan akan menampilkan keunggulan Taiwan dalam bidang mesin cerdas, manufaktur presisi, dan produksi berkelanjutan, dengan menghadirkan beragam solusi yang mencakup mesin perkakas CNC, alat potong presisi dan sistem tooling, komponen linear motion dan power transmission, pneumatic dan power tools, peralatan surface treatment dan pengujian, hingga perangkat lunak smart manufacturing.

Untuk memperkuat kerja sama industri antara Taiwan dan Indonesia, Taiwan Smart Manufacturing Pavilion, yang diselenggarakan oleh International Trade Administration (TITA), Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan, dan dilaksanakan oleh TAITRA, akan hadir di Hall A3, Booth No. 3115.

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Taiwan Smart Manufacturing Pavilion akan menghadirkan deretan peserta pameran unggulan yang menampilkan kapabilitas Taiwan dalam bidang otomasi, digital manufacturing, pemesinan presisi, mesin pengujian, peralatan industri, sistem transmisi daya, hingga produksi berkelanjutan.

HIWIN akan menampilkan solusi otomasi robotik single-axis; CORETECH dengan perangkat lunak simulasi plastic injection molding; YIH TROUN dengan cutting tools dan tooling systems; GUASS dengan carbide inserts; KING NICE dengan sistem pemurnian oil-water dan coolant; SANES PRESSES dengan solusi forging, fine blanking, dan mesin press; COMETECH dengan mesin uji universal; GATX INDUSTRY dengan pneumatic tools; serta TIEN YUEN MACHINERY menyediakan roller chains dan masih banyak peserta pameran lainnya dengan beragam inovasi yang dapat dijelajahi langsung oleh pengunjung.

Secara keseluruhan, para peserta pameran ini menunjukkan kapabilitas Taiwan yang luas dalam menghadirkan solusi manufaktur yang efisien, fleksibel, presisi tinggi dan berkelanjutan bagi industri manufaktur di seluruh dunia.

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Distributor mesin terkemuka di Indonesia, termasuk First Machinery (FMTC), OTT, Jayametal dan ASP, juga akan turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Taiwan Pavilion dengan berbagi perspektif industri lokal serta pengalaman praktis dalam penerapan teknologi manufaktur canggih. Partisipasi mereka diharapkan dapat semakin menghubungkan solusi smart manufacturing Taiwan dengan kebutuhan industri manufaktur Indonesia sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja sama industri.

Industri manufaktur masih menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 19,2% terhadap PDB nasional dan mencatat pertumbuhan 5,87% secara tahunan (year-on-year) pada kuartal III 2026.