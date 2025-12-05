menu
Taiwan Tawarkan Teknologi Manufaktur Cerdas di Ajang Manufacturing Indonesia 2025

Taiwan sukses menghadirkan Taiwan Smart Manufacturing Pavilion pada ajang Manufacturing Indonesia 2025, yang berlangsung selama empat hari, mulai 3 Desember hingga 6 Desember 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Taiwan sukses menghadirkan Taiwan Smart Manufacturing Pavilion pada ajang Manufacturing Indonesia 2025, yang berlangsung selama empat hari, mulai 3 Desember hingga 6 Desember 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.

Melalui kehadiran Taiwan Smart Manufacturing Pavilion, Taiwan menegaskan kekuatan industrinya dalam bidang smart machinery, automasi, dan teknologi berkelanjutan.

Lebih dari 30 perusahaan terkemuka turut berpartisipasi untuk menampilkan serangkaian inovasi mutakhir yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar manufaktur Indonesia dan memperkuat konektivitas teknologi di tingkat global.

Taiwan Smart Manufacturing 2025 menghadirkan serangkaian inovasi yang mencakup machine tools, sistem pneumatik dan hidrolik, kontrol gerak, komputer industri AIoT, solusi manufaktur hijau, serta mesin otomasi hemat energi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri manufaktur modern.

Taiwan Smart Manufacturing Pavilion resmi dibuka melalui konferensi pers yang menampilkan lima perusahaan unggulan Taiwan, yakni HIWIN, ELITE AIR, C&T Solution, KEYARROW, dan KING NICE.

Masing-masing perusahaan memperkenalkan inovasi terbaru mereka kepada para pengunjung, mulai dari teknologi precision motion control, kompresor udara hemat energi, edge AI computing untuk kendaraan listrik (EV), sistem perlindungan mesin, serta manajemen coolant berbasis ESG.

Seluruh solusi ini dirancang untuk mendukung akselerasi industri manufaktur Indonesia menuju ekosistem yang semakin efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Selain itu, First Machinery Trade Co. (FMTC), salah satu distributor mesin terbesar di Indonesia, turut memberikan pemaparan mengenai implementasi teknologi Taiwan yang telah terbukti meningkatkan produktivitas di berbagai sektor industri.

