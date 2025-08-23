menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Travel » Taiwan Travel Fair 2025 Dimulai, Generasi Muda RI Target Utama Pariwisata

Taiwan Travel Fair 2025 Dimulai, Generasi Muda RI Target Utama Pariwisata

Taiwan Travel Fair 2025 Dimulai, Generasi Muda RI Target Utama Pariwisata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Taiwan Tourism Administration membuka gelaran Taiwan Travel Fair 2025 di Central Park Mall, Jakarta pada Jumat (22/8) dengan slogan Taiwan, Waves of Wonder. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Taiwan Tourism Administration membuka gelaran Taiwan Travel Fair 2025 di Central Park Mall, Jakarta pada Jumat (22/8) dengan slogan baru “Taiwan, Waves of Wonder”.

Acara ini menjadi langkah strategis Taiwan dalam membidik pasar wisatawan Indonesia, khususnya dari kalangan generasi muda.

Dengan jumlah populasi muda yang besar, mobilitas tinggi, serta tren perjalanan ke luar negeri yang terus meningkat, Indonesia dipandang sebagai salah satu pasar paling potensial di Asia Tenggara.

Baca Juga:

Sejalan dengan kebutuhan pasar Indonesia, Taiwan juga terus memperkuat posisinya sebagai salah satu dari tiga destinasi ramah Muslim terbaik di dunia.

Berbagai fasilitas ibadah tersedia di lokasi wisata, restoran dan hotel bersertifikasi halal semakin diperluas, serta panduan wisata berbahasa Indonesia disiapkan untuk memberikan kenyamanan.

“Bagi wisatawan muda asal Indonesia, keamanan, kenyamanan, dan akses layanan halal adalah prioritas. Taiwan berupaya memastikan mereka dapat berwisata dengan tenang sekaligus menikmati keberagaman budaya, kuliner, dan alam Taiwan,” kata Director Taiwan Tourism Information Center (TTIC) Abe Chou di Jakarta.

Baca Juga:

Menjawab kebutuhan wisata generasi muda yang lekat dengan media sosial, Taiwan menonjolkan destinasi-destinasi dengan daya tarik visual yang kuat.

Selain itu, setiap musim di Taiwan memiliki pesona wisata berbeda yang siap dieksplorasi.

Generasi muda Indonesia target utama pariwisata dalam gelaran Taiwan Travel Fair 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI