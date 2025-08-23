Taiwan Travel Fair 2025 Dimulai, Generasi Muda RI Target Utama Pariwisata
jpnn.com, JAKARTA - Taiwan Tourism Administration membuka gelaran Taiwan Travel Fair 2025 di Central Park Mall, Jakarta pada Jumat (22/8) dengan slogan baru “Taiwan, Waves of Wonder”.
Acara ini menjadi langkah strategis Taiwan dalam membidik pasar wisatawan Indonesia, khususnya dari kalangan generasi muda.
Dengan jumlah populasi muda yang besar, mobilitas tinggi, serta tren perjalanan ke luar negeri yang terus meningkat, Indonesia dipandang sebagai salah satu pasar paling potensial di Asia Tenggara.
Sejalan dengan kebutuhan pasar Indonesia, Taiwan juga terus memperkuat posisinya sebagai salah satu dari tiga destinasi ramah Muslim terbaik di dunia.
Berbagai fasilitas ibadah tersedia di lokasi wisata, restoran dan hotel bersertifikasi halal semakin diperluas, serta panduan wisata berbahasa Indonesia disiapkan untuk memberikan kenyamanan.
“Bagi wisatawan muda asal Indonesia, keamanan, kenyamanan, dan akses layanan halal adalah prioritas. Taiwan berupaya memastikan mereka dapat berwisata dengan tenang sekaligus menikmati keberagaman budaya, kuliner, dan alam Taiwan,” kata Director Taiwan Tourism Information Center (TTIC) Abe Chou di Jakarta.
Menjawab kebutuhan wisata generasi muda yang lekat dengan media sosial, Taiwan menonjolkan destinasi-destinasi dengan daya tarik visual yang kuat.
Selain itu, setiap musim di Taiwan memiliki pesona wisata berbeda yang siap dieksplorasi.
Generasi muda Indonesia target utama pariwisata dalam gelaran Taiwan Travel Fair 2025.
