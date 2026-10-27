Taj Yasin Kawal Pembangunan Hybrid Seawall di Demak, Warga Lebih Aman dari Abrasi

jpnn.com - DEMAK – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengawal pembangunan hybrid seawall atau tanggul pantai di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Infrastruktur yang didanai APBD Provinsi Jawa Tengah 2026 sebesar Rp10 miliar itu diharapkan mampu mengurangi dampak banjir rob dan abrasi, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat kembali mengelola tambak dan menggerakkan perekonomian pesisir.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen datang ke Desa Surodadi, Selasa, 27 Oktober 2026, untuk mengecek langsung pembangunan dan memastikan proses pengerjaan proyek tersebut berjalan lancar.

Taj Yasin mengatakan pembangunan tanggul pantai perlu memberikan manfaat nyata, terutama bagi warga yang selama bertahun-tahun menghadapi dampak rob dan sedimentasi. Sebab, kondisi tersebut telah menghambat aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan budidaya perikanan di kawasan tambak.

Dia mengapresiasi reaksi positif masyarakat terhadap pembangunan hybrid seawall di daerah tersebut. Sebab, infrastruktur itu dirancang tidak hanya mengandalkan konstruksi beton, tetapi juga mendukung pertumbuhan mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan pembangunan di Desa Surodadi memiliki target penanganan sepanjang 930 meter. Panjang tersebut terdiri atas bangunan utama sepanjang 720 meter dan struktur groin atau pemecah gelombang sepanjang 210 meter.

Pekerjaan dibagi menjadi dua paket. Masing-masing paket mencakup 362 meter bangunan utama dan 105 meter groin. Secara keseluruhan, konstruksi tersebut menggunakan 8.500 buah buis beton.

Berdasarkan laporan per 25 Oktober 2026, progres Paket I telah mencapai 56,212 persen, sedangkan Paket II 65,822 persen. Pekerjaan tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 175 hari, terhitung sejak 5 Juni hingga 26 November 2026.