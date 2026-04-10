Tak Ada Ampun di GBLA, Persib Bandung Siap Jadikan Bali United Korban Berikutnya

jpnn.com - Persib Bandung menghadapi ujian berat saat menjamu Bali United di tengah ketatnya persaingan akhir musim BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs Bali United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026).

Duel ini menjadi momen penting bagi Maung Bandung untuk menjaga peluang juara tetap terbuka.

Striker Persib Ramon 'Tanque' De Andrade Souza memastikan seluruh pemain kini berada dalam konsentrasi penuh.

Dia menyebut tak ada lagi ruang bagi Persib untuk kehilangan poin di sisa musim.

"Setiap pertandingan sekarang punya arti besar bagi kami."

"Dengan delapan laga tersisa, kami memperlakukannya seperti penentuan dan harus dijalani dengan keseriusan penuh," tegasnya.

Performa Bali United yang sedang menanjak juga menjadi perhatian serius.