Tak Ada Ampun, Polisi Gerebek Lagi Kampung Ambon

jpnn.com, JAKARTA - Polisi kembali menggerebek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam rangka pemberantasan narkoba.

Penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengamankan tujuh orang.

“Kami mengamankan tujuh orang totalnya yang kami lakukan cek urine positif sehingga kami akan lakukan pemeriksaan,” kata Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Ardyan Yudo Setyantono di kawasan Jakarta Barat, Kamis.

Selain mengamankan tujuh orang, petugas gabungan juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya klip kecil yang diduga berisi sabu dan berbagai senjata tajam. Senjata tajam itu, ujar dia, diduga digunakan untuk melakukan penyerangan.

“Dugaan ada untuk melakukan penyerangan, akan tetapi kami amankan untuk mencegahnya,” ujarnya.

Adapun pada Jumat (9/10), tim gabungan Polri telah menggeledah Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta Barat, dan berhasil mengamankan 24 orang.

Ardyan mengatakan bahwa penggerebekan kembali dilaksanakan hari ini untuk menindak orang-orang yang masih berjualan narkoba.

“Dalam operasi ini tentunya masih ada orang-orang yang kami dapati masih berjualan, tetapi kami masih belum mendapatkan buktinya. Makanya kami terus melakukan operasi ini untuk masyarakat juga,” katanya.