Tak Ada Jalan Mundur! Timnas Indonesia Hadapi Pertaruhan Terbesar Melawan Irak

jpnn.com - Nasib Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini berada di ujung tanduk.

Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi membuat pasukan Patrick Kluivert wajib meraih kemenangan atas Irak jika ingin menjaga harapan tampil di putaran final ajang sepak bola terbesar dunia itu.

Kekalahan Pahit di Jeddah

Bertanding di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB, Indonesia sempat memberi perlawanan sengit kepada Arab Saudi.

Go cepat Kevin Diks lewat titik putih pada menit ke-10 sempat membuka asa. Namun, setelah itu, pertahanan Skuad Garuda goyah.

Arab Saudi mencetak tiga gol balasan melalui Waheb Saleh (17') dan Firas Al Buraikan (p.36', 32').

Kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen sementara Grup B dengan poin nol, sementara Arab Saudi naik ke puncak dengan tiga poin.

Duel Hidup-Mati Lawan Irak

Kini, Indonesia hanya punya satu kesempatan tersisa, yakni menghadapi Irak pada Minggu (12/10/2025) di Stadion King Abdullah pukul 02.30 WIB.

Pertandingan ini akan menjadi laga hidup-mati bagi Skuad Garuda. Kemenangan bukan lagi sekadar target, melainkan keharusan jika ingin menjaga peluang melaju ke putaran final Piala Dunia 2026.