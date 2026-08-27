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Tak Ada Kenaikan Tarif, Menkeu Purbaya Optimalisasi Pendapatan Pajak Melalui Strategi Ini

Tak Ada Kenaikan Tarif, Menkeu Purbaya Optimalisasi Pendapatan Pajak Melalui Strategi Ini
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Menkeu Purbaya. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah akan menerapkan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi untuk optimalisasi pendapatan negara dan pajak.

Hal tersebut dikemukakan dalam diskusi bersama para analis ekonomi sektor keuangan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (26/8).

Purbaya menekankan langkah optimalisasi tersebut tidak dilakukan melalui kenaikan tarif pajak.

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Pemerintah lebih memilih memperluas basis pajak dengan mengandalkan pemanfaatan data secara maksimal.

Upaya lainnya mencakup peningkatan kepatuhan sukarela melalui penyediaan layanan yang lebih mudah bagi para wajib pajak.

Pihak kementerian juga berkomitmen menjalankan penegakan hukum yang adil dalam sektor perpajakan nasional.

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“Dengan kondisi sekarang, bisa sukses kalau efisiensi tax collection diperbaiki," kata Purbaya dalam keterangan resmi, Kamis (26/8).

Purbaya memaparkan penerimaan pajak tercatat terus tumbuh dalam kurun waktu tujuh hingga delapan bulan terakhir.

Menkeu Purbaya mengungkapkan pemerintah akan menerapkan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi untuk optimalisasi pendapatan negara dan pajak.

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