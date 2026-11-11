Tak Ada Moratorium Ritel, Zulhas dan BSN Dorong Penguatan Produk Lokal

jpnn.com - Pemerintah menegaskan tidak ada kebijakan moratorium atau pelarangan pendirian ritel modern baru di Indonesia.

Keberadaan sektor ritel justru dinilai memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, termasuk membuka akses pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah pusat tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang melarang pendirian warung maupun ritel modern.

"Tidak ada moratorium izin untuk mendirikan warung atau ritel di mana pun dari pemerintah pusat. Tidak ada larangan, nomor satu," kata Zulhas dalam National Summit Hari Ritel Nasional (HRN) dan Bulan Mutu Nasional (BSN) di Bandung, Rabu (11/11/2026).

Dia menjelaskan, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga tidak bisa disamakan dengan supermarket, ritel modern, maupun warung. Koperasi tersebut merupakan infrastruktur pemerintah yang memiliki fungsi khusus dalam penyaluran bantuan dan barang bersubsidi.

Produk yang disalurkan antara lain pupuk, gas, beras, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Selain itu, koperasi juga diproyeksikan menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi petani dan nelayan. Dengan fungsi tersebut, koperasi diharapkan mampu melindungi produsen kecil dari praktik harga yang merugikan.

Zulhas mencontohkan, ketika harga gabah di tingkat petani berada di bawah harga yang telah ditentukan, koperasi dapat melakukan pembelian. Selanjutnya, hasil pembelian tersebut disetorkan kepada Perum Bulog.