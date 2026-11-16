Tak Ada Tanda-Tanda Perbaikan, Rupiah Senin Sore Ditutup Melemah 62 Poin

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Senin, bergerak melemah 62 poin atau 0,34 persen.

Kurs rupiah menjadi Rp18.268 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.206 per dolar AS.

Analis mata uang sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuabi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi potensi Federal Reserve (The Fed) meningkatkan suku bunga.

“Presiden The Fed Dallas, Lorie Logan, mengatakan bahwa bank sentral memerlukan setidaknya dua kali kenaikan suku bunga lagi, masing-masing sebesar 25 basis poin, untuk menekan inflasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Presiden The Fed San Francisco, Mary Daly, juga menyampaikan pandangannya bahwa pengetatan lebih lanjut akan diperlukan.

Selain itu, Presiden The Fed Chicago, Austan Goolsbee, menyatakan inflasi akan menentukan arah suku bunga.

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Dia sepakat bahwa The Fed masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan untuk menurunkan inflasi.

“Presiden The Fed Cleveland, Beth Hammack, mengungkapkan pula bahwa tekanan inflasi bergerak ke arah yang salah” dan The Fed perlu beralih ke kebijakan yang restriktif guna mengembalikan inflasi ke level 2 persen,” beber Ibrahim.