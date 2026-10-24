Tak Ada Waktu Bersedih, Persib Fokus Laga Lawan Garudayaksa FC
jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung akan menghadapi Garudayaksa FC pada pekan ketujuh Super League di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10) pukul 19.00 WIB.
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengatakan bahwa timnya sama sekali tidak memiliki waktu untuk meratapi hasil buruk.
Dia menegaskan Maung Bandung harus segera mengalihkan fokus ke pertandingan menghadapi Garudayaksa FC.
Pada pertandingan pekan keenam Super League menghadapi Madura United, Persib Bandung harus menelan kekalahan 0-1 akibat gol semata wayang Dimitar Mitkov pada menit 89.
Igor Tolic mengakui secara permainan anak asuhannya sebenarnya mampu tampil dominan serta menciptakan banyak peluang emas pada laga kontra Madura United, namun penyelesaian akhir kurang maksimal dan satu kelalaian fatal berujung pada kekalahan.
"Kami memiliki banyak peluang dalam pertandingan ini dan harus kalah hanya karena satu kesalahan. Namun, kami tidak punya waktu untuk bersedih karena harus segera fokus penuh ke laga berikutnya," ujar Tolic dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (24/10).
Menyikapi jadwal kompetisi yang sangat padat, tim pelatih Persib Bandung bergerak cepat memutar otak menyusun program pemulihan yang efektif, mengingat jeda pertandingan menuju laga selanjutnya hanya menyisakan waktu dua hari efektif.
Manajemen tim menjadwalkan skuad Persib untuk langsung bertolak dari Madura menggunakan bus menuju Surabaya guna menjalani sesi pemulihan, sebelum kemudian kembali ke Bandung untuk latihan taktis dan langsung bertolak menuju Bogor.
Tak ada waktu untuk bersedih, Persib Bandung kini mengalihkan fokus pada laga melawan Garudayaksa FC di Super League.
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