Tak Ada Waktu Santai! Miro Petric Gembleng Persib Bandung di Tengah Jeda FIFA

Persib Bandung menjalani sesi latihan. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi laga penting melawan Dewa United pada pekan ke-13 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Berbeda dari pekan-pekan sebelumnya, skuad Maung Bandung kini punya waktu lebih panjang untuk menempa diri.

Waktu yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelatih fisik Miro Petric untuk menggembleng Marc Klok dan kawan-kawan.

Jeda FIFA Jadi Momen Penyegaran

Setelah libur empat hari, para pemain Persib langsung disambut dengan program latihan intensitas tinggi.

Petric tak ingin jeda internasional membuat tim kehilangan ritme permainan dan kebugaran.

"Selama jeda agenda FIFA ini kami manfaatkan untuk menjaga sekaligus meningkatkan kebugaran pemain."

"Untungnya hanya tiga pemain yang bergabung ke tim nasional. Jadi, kami bisa fokus menggarap latihan fisik dengan intensitas tinggi," ucap Petric.

Adapun tiga pemain yang absen karena panggilan tim nasional ialah Kakang Rudianto dan Robi Darwis di level U-23 serta Nazriel Alfaro Syahdan di skuad U-17.

