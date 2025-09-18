Tak Akan Jual Rumah Peninggalan Mpok Alpa, Suami: Itu Kenang-Kenangan

jpnn.com, JAKARTA - Suami Mpok Alpa, Ajie Darmaji dikabarkan menjual rumah peninggalan sang mendiang istri.

Menanggapi kabar tersebut, Ajie Darmaji lantas membantahnya dengan tegas.

Baginya, rumah peninggalan Mpok Alpa itu merupakan kenangan dari mendiang sang istri.

"Masalah rumah, itu kenang-kenangan saya sama almarhumah ya begitu. Jadi, enggak ada terbersit pun jual-jual rumah enggak ada," ujar suami Mpok Alpa di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, baru baru ini.

Dia berkomitmen untuk mempertahankan rumah tersebut, apa pun rintangannya ke depan.

Sebab rumah tersebut nantinya bakal diwariskan untuk anak-anak mereka.

"Seberat apa pun nanti yang Allah kasih, ujian hidup ataupun kebaikan hidup atau kebaikan hidup, itu rumah tetap kami pertahanin karena itu rumah anak-anak kayak begitu, rumah buat anak-anak semua kayak beitu," ucap Ajie.

Dia pun memastikan tak akan menjual rumah peninggalan mendiang Mpok Alpa.