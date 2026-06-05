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Tak Balas Chat Pacar, Asti Dianiaya Hingga Bibirnya Pecah

Tak Balas Chat Pacar, Asti Dianiaya Hingga Bibirnya Pecah
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Pria di Bengkalis yang tega manganiaya pacarnya sendiri gegara tak balas chat. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, BENGKALIS - Seorang wanita muda di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pacarnya sendiri hanya karena tidak membalas pesan WhatsApp.

Pelaku berinisial Ali Udin Sagala (32) kini telah diamankan Unit Reskrim Polsek Mandau setelah dilaporkan korban ke pihak kepolisian.

Kapolsek Mandau Kompol Primadona mengatakan peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Rabu (3/6/2026) sekitar pukul 23.00 WIB di rumah korban yang berada di Jalan Lintas Duri-Dumai Km 11, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan.

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Korban, Asti Safrika (31), mengalami luka pada bagian bibir hingga pecah dan bengkak akibat tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku.

Berdasarkan keterangan korban, peristiwa bermula dari pertengkaran melalui percakapan WhatsApp.

“Saat itu pelaku yang merupakan pacar korban meminta agar korban terus membalas pesan yang dikirimkannya,” kata Primadona Jumat (5/6).

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Namun karena waktu menjelang Magrib, korban memilih mandi dan tidak lagi membalas pesan pelaku. Hal tersebut membuat pelaku emosi.

Beberapa jam kemudian, pelaku mendatangi rumah korban dalam keadaan marah. Setibanya di lokasi, pelaku langsung melakukan kekerasan terhadap korban.

Pelaku berinisial Ali Udin Sagala (32) kini telah diamankan Unit Reskrim Polsek Mandau setelah dilaporkan korban ke pihak kepolisian.

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