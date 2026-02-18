Tak Banyak Kata, Para Pemain Persib Bandung Marah

menu
Skuad Persib Bandung berlatih. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Tukang Latih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan timnya sudah tidak butuh persiapan khusus untuk meladeni Ratchaburi FC pada leg kedua 16 Besar ACL Two.

Laga tersebut bakal hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Rabu (18/2) malam WIB.

Pada leg pertama pekan lalu, Persib keok 0-3. Jadi, semua sudah tahu apa yang harus dilakukan Persib kalau pengin lulus ke perempat final.

"Setelah pertandingan itu (leg pertama), banyak dari pemain yang marah. Banyak yang kecewa dengan hasil," tutur Hodak dalam konferensi pers sebelum leg kedua.

Salah satu pemain, Federico Barba optimistis Persib bisa berbuat lebih baik dari leg pertama.

"Kami akan lebih kuat saat bermain di kandang. Tidak banyak yang bisa kami katakan, kami akan ke lapangan, lihat saja," ujar Barba. (ytp/jpnn)

Semua mungkin sudah tahu apa yang harus dilakukan Persib di leg kedua 16 Besar ACL Two malam ini.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

