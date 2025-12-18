Tak Banyak Kejutan, Exco PSSI Isyaratkan Kandidat Pelatih Timnas Indonesia

jpnn.com - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Endri Erawan memberi sinyal bahwa nama-nama calon pelatih Timnas Indonesia tidak jauh berbeda dari yang dirumorkan.

Sejumlah nama asing yang beredar luas di media sosial disebut memang masuk dalam radar federasi.

Exco PSSI Beri Sinyal Soal Kandidat Pelatih Timnas Indonesia

Beberapa figur seperti Giovanni van Bronckhorst hingga John Herdman sebelumnya santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. Endri pun tak menampik hal tersebut.

"Memang mengerucut seperti yang disebutkan. Sebelum kami kembali ke tanah air, muncul lagi satu nama dari ketua umum. Jadi, kami akan melanjutkan dengan nama-nama itu," ujar Endri.

Meski demikian, Endri menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengungkap identitas kandidat secara terbuka. Hal tersebut dilakukan demi menjaga privasi para pelatih yang masih terikat dengan klub atau pekerjaan lain.

"Saya tidak punya hak menyebutkan nama. Ini soal menjaga privasi. Banyak dari mereka juga diminati klub lain, jadi kami harus memahami posisi mereka."

Baca Juga: Timnas Voli Putra Indonesia Susah Payah Tembus Final SEA Games 2025

"Permintaan pelatih memang agar dirahasiakan, tetapi nama-namanya tidak terlalu jauh dari yang sudah beredar," katanya.

Proses Seleksi Mengerucut, Sejumlah Kandidat Gugur

Endri juga mengungkapkan bahwa proses seleksi telah menyaring sejumlah kandidat. Dari empat nama yang sempat dipertimbangkan, beberapa di antaranya gugur karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan PSSI.