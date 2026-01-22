Tak Banyak Menuntut, Pemain Ini Siap Jadi Senjata Rahasia Persib Bandung

jpnn.com - Di tengah persaingan ketat dan status Persib Bandung sebagai pemuncak klasemen BRI Super League, satu nama muda tetap bersiap dalam senyap.

Tanpa banyak menuntut, Nazriel Alfaro Syahdan menunggu momennya untuk memberi kontribusi saat Pangeran Biru menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (25/1/2026).

Nazriel menilai suasana di dalam tim tengah berada pada jalur positif.

Persib tidak hanya tampil konsisten di kompetisi domestik, tetapi juga menunjukkan performa menjanjikan di kancah Asia.

Kondisi itu membuat sejumlah pemain, termasuk Nazriel termotivasi memberikan yang terbaik di atas lapangan.

"Saya suport buat tim. Semoga dengan adanya Nazriel bisa membantu tim meraih hasil terbaik," ucapnya.

Bagi Nazriel, kesempatan bermain bukan satu-satunya tolok ukur kontribusi.

Dia menegaskan selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik saat pertandingan maupun dalam setiap sesi latihan, demi menjaga persaingan sehat di dalam tim.