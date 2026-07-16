menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Tak Banyak yang Sadar, Argentina Sedang Berhadapan dengan Kutukan Piala Dunia

Tak Banyak yang Sadar, Argentina Sedang Berhadapan dengan Kutukan Piala Dunia

Tak Banyak yang Sadar, Argentina Sedang Berhadapan dengan Kutukan Piala Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Para pemain Argentina merayakan keberhasilan mereka melangkah ke final Piala Dunia 2026. Foto: X/Argentina.

jpnn.com - Argentina kini hanya berjarak satu kemenangan dari gelar juara Piala Dunia 2026.

Namun, di balik keberhasilan menembus partai final, La Albiceleste masih dibayangi catatan yang belum pernah terpatahkan sepanjang sejarah Piala Dunia

Tim asuhan Lionel Scaloni memastikan tiket final setelah menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal yang berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Baca Juga:

Kemenangan tersebut menjaga asa Argentina untuk mempertahankan mahkota juara dunia. Akan tetapi, tantangan yang menanti bukan hanya Spanyol yang sudah menunggu di partai puncak.

Argentina kini berada di posisi pertama dalam update ranking FIFA setelah hasil semifinal.

Situasi itu menghadirkan tantangan tersendiri. Pasalnya, sepanjang sejarah Piala Dunia, belum pernah ada tim yang memulai turnamen sebagai penghuni peringkat pertama FIFA lalu berhasil keluar sebagai juara.

Baca Juga:

Tambahan poin seusai mengalahkan Inggris membuat Argentina kembali menggeser Spanyol dari puncak ranking FIFA.

Kini, Argentina tinggal menghadapi satu pertandingan lagi untuk mempertahankan gelar juara dunia.

Argentina sukses ke final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Inggris. Namun, Lionel Messi dkk kini dibayangi kutukan yang belum pernah terpatahkan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI