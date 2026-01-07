menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Tak Batasi Bugi Ramadhana Bertemu Anak, Andhara Early Bilang Begini

Tak Batasi Bugi Ramadhana Bertemu Anak, Andhara Early Bilang Begini

Tak Batasi Bugi Ramadhana Bertemu Anak, Andhara Early Bilang Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Andhara Early. Foto: Instagram/andharaearly

jpnn.com - Selebritas Andara Early telah resmi bercerai dengan mantan suaminya, Bugi Ramadhana.

Adapun dari putusan perceraian itu, hak asuh anak jatuh kepada Andhara Early.

Meski begitu, pemain film Badai Pasti Berlalu itu membebaskan sang mantan suami untuk bertemu anak-anak mereka.

Baca Juga:

"Enggak sih, aku enggak ngebatasin anytime kapan saja begitu," ujar Andhara Early di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (5/1).

Dia pun tak akan membatasi mantan suaminya untuk bertemu buah hati mereka.

Menurutnya, Bugi Ramadhana hanya perlu menyampaikan soal hal tersebut.

Baca Juga:

"Jadi, mau tiap hari atau apa, tetapi ya kembali lagi ya paling kami tinggal diskusiin saja begitu," ucap Andhara Early.

Dia menilai, perpisahannya dengan mantan suaminya pun hanya mengubah status pernikahan mereka saja.

Selebritas Andhara Early membebaskan sang mantan suami untuk bertemu anak-anak mereka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI