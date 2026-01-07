Tak Batasi Bugi Ramadhana Bertemu Anak, Andhara Early Bilang Begini

jpnn.com - Selebritas Andara Early telah resmi bercerai dengan mantan suaminya, Bugi Ramadhana.

Adapun dari putusan perceraian itu, hak asuh anak jatuh kepada Andhara Early.

Meski begitu, pemain film Badai Pasti Berlalu itu membebaskan sang mantan suami untuk bertemu anak-anak mereka.

"Enggak sih, aku enggak ngebatasin anytime kapan saja begitu," ujar Andhara Early di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (5/1).

Dia pun tak akan membatasi mantan suaminya untuk bertemu buah hati mereka.

Menurutnya, Bugi Ramadhana hanya perlu menyampaikan soal hal tersebut.

"Jadi, mau tiap hari atau apa, tetapi ya kembali lagi ya paling kami tinggal diskusiin saja begitu," ucap Andhara Early.

Dia menilai, perpisahannya dengan mantan suaminya pun hanya mengubah status pernikahan mereka saja.