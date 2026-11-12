Tak Bicara soal Gibran, Prabowo: Jangan-Jangan Disadap

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tak sedikit pun menyinggung soal polemik Wapres Gibran Rakabuming yang menjadi buah bibir banyak kalangan belakangan ini, pada pidatonya di HUT Nasdem, Rabu (11/11) malam.

Soal Gibran, sempat tersiar putra Pak Jokowi itu mengajukan pengunduran diri. Lalu Gibran mengaku mendapat dorongan semangat dari Prabowo untuk fight di PTUN. Kemudian pihak Istana menangkis, bak mengisyaratkan bahwa Prabowo tak mendorong Gibran seperti itu. Kemudian muncul pula klarifikasi dari Budi Arie Setiadi (Projo) yang menyebut "betul" saat ditanya apakah Mas Gibran mundur.

Banyak yang menunggu, apakah Prabowo berani bicara soal pendampingnya di mimbar yang disediakan Surya Paloh di Nasdem Tower malam tadi. Ternyata tidak.

Namun, Prabowo sempat berkelakar soal penyadapan. Pria berusia 75 tahun itu khawatir disadap.

Itu terjadi di bagian awal pidato.

Prabowo menyebutkan satu per satu nama menteri Kabinet Merah Putih yang juga merupakan petinggi partai politik koalisi pemerintah yang turut menghadiri acara sebagai tamu undangan.

Namun, Presiden kemudian mengoreksi dirinya untuk menyebutkan lebih dulu nama-nama ketua umum partai politik.

"Minta maaf beberapa hari ini agak penuh dinamika," kata Prabowo, kemudian diikuti dengan aksi mengecek area sekitar podium seolah-olah mencari alat sadap.