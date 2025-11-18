Tak Bisa Pakai Nomor Sakral 54 di MotoGP, Toprak Pilih Angka Ini!

jpnn.com - Bagi Toprak Razgatlioglu, nomor 54 telah menjadi jejak perjalanannya di lintasan profesional. Namun, dia harus melepas simbol itu pada musim MotoGP 2026.

Sang juara World Superbike yang akan berlaga di MotoGP itu harus melepas simbol yang selama ini menjadi bagian dari dirinya.

Nomor 54 sudah lebih dahulu “diamankan” oleh Fermin Aldeguer.

Rider muda itu, bahkan telah mengabadikan angka tersebut sebagai tato di lengannya.

“Sayangnya, mustahil bagi saya untuk memakai nomor 54,” ucap Toprak.

“Dia (Fermin) sudah pernah memakai nomor itu di Moto2… dia punya tato 54 di lengannya! Terkadang uang bisa membeli banyak hal, tetapi tidak untuk kasus ini.”

Bagi Toprak, ini lebih dari sekadar drama regulasi. Nomor 54 punya akar sejarah yang dalam.

Angka itu dipopulerkan mentornya, Kenan Sofuoglu—legendas hidup Supersport—yang menggunakannya sebagai penghormatan terhadap dua digit pertama kode pos kampung halamannya di Adapazari, Turki.