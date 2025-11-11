Tak Buru-Buru Menikah, Yoriko Angeline Beri Penjelasan Begini
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Yoriko Angeline memandang pernikahan sebagai sebuah komitmen seumur hidup.
Baginya, proses menuju pernikahan tidak lah mudah dan harus penuh keyakinan.
Sebab, menurut Yoriko Angeline, tidak ada orang yang menginginkan pernikahannya berakhir cerai.
Oleh karena itu, dia pun tak mau terburu-buru untuk menuju ke jenjang pernikahan.
"Sebenarnya ini, kan, adalah sebuah lifetime commitment begitu ya, yang tidak mudah begitu. Kan, kita pasti menikah tujuannya untuk tidak bercerai begitu. Jadi, menurut aku perlu proses yang panjang dan juga harus mantap," ujar Yoriko Angeline di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.
"Jadi, aku enggak mau terlalu terburu-buru juga sih," sambungnya.
Aktris 23 tahun itu sendiri mengaku memang cukup santai untuk urusan menikah.
"Sebenarnya aku sih no pressure ya, aku no pressure, nyantai saja," kata Yoriko Angeline.
