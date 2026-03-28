menu
JPNN.comJPNN.com
Olahraga » Sepak Bola » Tak Butuh Waktu Lama! John Herdman Langsung Cetak Rekor Bersama Timnas Indonesia

Tak Butuh Waktu Lama! John Herdman Langsung Cetak Rekor Bersama Timnas Indonesia

Tak Butuh Waktu Lama! John Herdman Langsung Cetak Rekor Bersama Timnas Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Debut manis langsung ditorehkan John Herdman bersama Timnas Indonesia.

Pelatih asal Inggris itu mencatatkan rekor seusai membawa Skuad Garuda menang meyakinkan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026.

Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026) malam WIB, Timnas Indonesia tampil dominan sejak peluit awal dibunyikan. 

Baca Juga:

Tekanan demi tekanan terus dilancarkan hingga membuat lawan kesulitan keluar dari area pertahanan.

Beckham Putra menjadi bintang lewat dua golnya, sekaligus membawa Indonesia unggul 2-0 sebelum turun minum.

Memasuki paruh kedua, permainan agresif Indonesia tidak mengendur.

Baca Juga:

Ole Romeny ikut mencatatkan namanya di papan skor, sebelum Mauro Zijlstra menutup pesta gol menjadi 4-0.

Kemenangan besar tersebut bukan sekadar hasil positif, tetapi juga menghadirkan catatan istimewa bagi Herdman.

Debut John Herdman langsung berujung rekor seusai Timnas Indonesia menang telak 4-0. Apa yang membuat kemenangan ini begitu spesial?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI